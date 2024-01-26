Ünlü gazete satıldı. İşte yeni sahibi

Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi Dünya Gazetesi 43 yıldır hizmet veriyordu. Ancak Dünya Gazetesi’nin bir süredir satışı için konuşuluyor ve görüşülüyordu.

Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini Didem Demirkent, Umut Güner'e devretti.

Gazete'nin eski imtiyaz sahibi Didem Demirkent ise internet sitelerinden bir veda mesajı paylaştı. Demirkent mesajında “Dünya gazetesi yeni sahibi kadar sizlere de emanettir” dedi.

Gazetenin açıklamasında "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada Dünya Gazetesi'nin yayın ilkeleri sıralandı. Peki Umut Güner kimdir?

UMUT GÜNER KİM?

1975 yılında Malatya’da doğan Umut Güner, iş insanı ve yöneticidir. Beşiktaş Jimnastik’ta kulüp As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Transfer Komitesi Başkanı gibi görevler yaptı.

Güner evli ve bir çocuk babasıdır.