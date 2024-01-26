Dünya Gazetesi satıldı. Yeni sahibi Beşiktaş’ın eski yöneticisi oldu

Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Gazetesi 43 yıldır hizmet veriyordu. Ekonomi gazetesi olan Dünya Gazetesi satıldı.

İmtiyaz sahibi Didem Demirkent gazeteyi Umut Güner'e devretti. Demirkent internet sitelerinden bir veda mesajı paylaştı.

Demirkent mesajında “Dünya gazetesi yeni sahibi kadar sizlere de emanettir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz” denildi.

UMUT GÜNER KİM?

Futbol dünyasının yakından tanıdığı Umut Güner1975 yılında Malatya’da doğdu. Güner iş insanı ve yöneticidir. Beşiktaş Jimnastik’ta kulüp As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Transfer Komitesi Başkanı gibi görevler yaptı.

Beşiktaş ise Güner’i “Pepe’yi Real Madrid’den bedavaya alan kişi” olarak tanıyor. Güner’in Pepe, Adriano, Talisca, Aboubakar gibi ünlü futbolculara Beşiktaş forması giydirdiği biliniyor.

Güner evli ve bir çocuk babasıdır.

İŞTE DÜNYA GAZETESİ'NİN MESAJI: