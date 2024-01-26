Dünya Gazetesi satıldı. Yeni sahibi Beşiktaş’ın eski yöneticisi oldu

Kaynak: Dünya Gazetesi
Dünya Gazetesi satıldı. Yeni sahibi Beşiktaş’ın eski yöneticisi oldu
Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi Dünya Gazetesi iş insanı ve BJK'nin eski yöneticisi Umut Güner'e devredildi.

Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Gazetesi 43 yıldır hizmet veriyordu. Ekonomi gazetesi olan Dünya Gazetesi satıldı.

İmtiyaz sahibi Didem Demirkent gazeteyi Umut Güner'e devretti. Demirkent internet sitelerinden bir veda mesajı paylaştı.

Demirkent mesajında “Dünya gazetesi yeni sahibi kadar sizlere de emanettir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz” denildi.

didem-demirkent-umut-duner-ypnf-cover-jpg-001.webp

UMUT GÜNER KİM?

Futbol dünyasının yakından tanıdığı Umut Güner1975 yılında Malatya’da doğdu. Güner iş insanı ve yöneticidir. Beşiktaş Jimnastik’ta kulüp As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Transfer Komitesi Başkanı gibi görevler yaptı.

Beşiktaş ise Güner’i “Pepe’yi Real Madrid’den bedavaya alan kişi” olarak tanıyor. Güner’in Pepe, Adriano, Talisca, Aboubakar gibi ünlü futbolculara Beşiktaş forması giydirdiği biliniyor.

Güner evli ve bir çocuk babasıdır.

İŞTE DÜNYA GAZETESİ'NİN MESAJI:

111-001.jpg

112-001.jpg

turkiye-nin-ilk-ekonomi-gazetesi-olan-dunya-gazetesi-satildi-304609.jpg

İlgili Haberler
Devasa yatak mobilya fuarında sergilendi
Devasa yatak mobilya fuarında sergilendi
Ünlü gazete satıldı. İşte yeni sahibi
Son Haberler
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı Magazin
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı
İmamoğlu'na camide provokasyon. 'Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil' diye cevap verdi Gündem
İmamoğlu'na camide provokasyon. 'Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil' diye cevap verdi
Son dakika..DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması Gündem
Son dakika..DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
Putin Ruslardan en az 3 çocuk istedi Dünya
Putin Ruslardan en az 3 çocuk istedi
Buzdolabınızın sağlık saçmasını istiyorsanız böyle temizleyin Sağlık
Buzdolabınızın sağlık saçmasını istiyorsanız böyle temizleyin
Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması Gündem
Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması
Çayın bir mucizesi daha ortaya çıktı. Demlik demlik içeceksiniz Sağlık
Çayın bir mucizesi daha ortaya çıktı. Demlik demlik içeceksiniz