Ünlü gazeteci duyurdu! MHP'li ismin oğluna saldırı

Gazeteci Tolga Şardan, T24'teki köşesinde MHP’li milletvekili Eyyup Yıldız’ın oğlunun Ankara’da saldırıya uğradığını anlattı.

Eyyup Yıldız'ın oğlunu, MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan'ın ismini kullanan şüphelilerin feci şekilde dövüldüğü öne sürüldü. Şüphelilerin, Doğan ile ilgisi olmadığı Ayhan Bora Kaplan'ın 'hemşehrisi' olduğu iddiası dikkat çekti.

Şardan tartışmanın 'trafik' sebebiyle yaşandığının öne sürüldüğünü belirtti.

"MADALYONUN BİR YÜZÜ"

Şardan’a göre ise bu yalnızca “madalyonun bir yüzü.” Ünlü yazar yaşananların “MHP içindeki kaynamanın sonucu olduğu” yorumları yapıldığını da ifade etti.

Şardan konuyla ilgili işlem yapılmadığını aktararak, “Yıldız’ın korumasının olaya müdahale ettiği” bilgisini aktardı. MHP Genel Merkezi'ndeki Yıldız’ın olaydan haberdar olmasının ardından, yakın koruması hızla olay yerine gitti. Saldırgan grubun kalabalık olması nedeniyle koruma polisi “havaya ateş ederek kavgaya müdahale etti.” ifadelerini kullandı.

"SORU İŞARETİ"

Şardan, “Yıldız’ın oğlu ile bu grubun nasıl olup da karşılaştıkları henüz soru işareti” dedi.

Ünlü gazeteci, Devlet Büyüklerini Koruma Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, sürecinin raporlanıp raporlanmadığının önemli olduğunu kaydetti ve "Ayrıca, mevcut Devlet Büyüklerini Koruma Yönetmeliği çerçevesinde sadece Yıldız’ın güvenliğinden sorumlu olan koruma polisinin, olay yerine giderek kavgaya müdahale etme ve halka açık alanda havaya ateş etmesi sürecini raporlaştırıp raporlaştırmadığının yanıtı önemli.

Olay yaşanıp, olaya karışanlar “bizim çocuklar” ise, işlerin çözümü de o kadar kolay oluyor doğal olarak!" değerlendirmesi yaptı.

