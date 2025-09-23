Çakıcı ve Bahçeli ile fotoğrafı dikkat çekmişti! Temel cinayetinde tetiği çeken isim ortaya çıktı

Suç Örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya yakınlığı ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile fotoğrafıyla dikkat çeken, İstanbul'da kozmetik ürünler satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'in 10 Eylül 2024'te saat 11.00 sıralarında Üsküdar'da öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı.

TETİĞİ ÇEKEN BELLİ OLDU

İddianamede, cinayet talimatının 'Osman' kod adlı örgüt lideri Boran Deniz tarafından verildiği belirtildi. Kemal Çağlar Temel'e saldırıda tetiği Kazanlar suç örgütü lideri Serkan Kazan'ın çektiği ortaya çıktı. 18 yaşından küçük dört şüphelinin 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ÇIKTI

Tetikçinin, "Kazanlar" suç örgütü liderinin ölümünden sonra lider konumuna geçen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan sabıkalı olan Serkan Kazan olduğu, Ataşehir'de bulunan bir otelde yakalandığı ifade edildi.

18 yaşından küçük şüpheliler B.K., M.E.D., Y.G., M.T.D., internet üzerinden veya tanıdıkları vasıtasıyla gruba dahil edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin grupla birlikte hareket ettikleri, kendilerine telefon ve hat verildiği, işlenen ve işlenmesi muhtemel suçları bildikleri halde emniyete haber vermedikleri ve talimatlara uydukları iddianamede yer aldı.

İddianamede, 18 yaşından küçük çocuk şüphelilerin de örgüt kapsamında cinayet planına dahil oldukları, tasarlayarak kasten öldürme suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ünlü gazeteci duyurdu! MHP'li ismin oğluna saldırı

Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Baş ağrısı için aldığı ilaç sonu oldu!

2 aylık bebek feci şekilde öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı

16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirdi! O 'baba'yla ilgili yeni gelişme