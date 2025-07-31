Ünlü gazeteci resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor. Birçok talibi olan milli golcü, tercihini İtalya'dan yana kullandı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTILAR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

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Daha önce dış basında yer alan haberlerde, Cagliari'nin Semih'in transferi için Süper Lig devine 12+2 milyon euro şeklinde resmi teklif yapıldığı belirtilmişti.

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