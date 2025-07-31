Ünlü gazeteci resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy'un yeni takımı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak için gün sayan Semih Kılıçsoy için beklenen haber sonunda geldi. Milli oyuncunun, yeni kulübünü dünyaca ünlü İtalyan gazeteci açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor. Birçok talibi olan milli golcü, tercihini İtalya'dan yana kullandı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTILAR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan imza şov! 6 transferi aynı anda açıkladılarBeşiktaş'tan imza şov! 6 transferi aynı anda açıkladılar

semih-kilicsoy-besiktas-1732541711-154981.jpg

Aziz Yıldırım ile tartışmıştı! Hamdi Akın'dan olay Victor Osimhen hamlesi: Fenerbahçe'de skandalAziz Yıldırım ile tartışmıştı! Hamdi Akın'dan olay Victor Osimhen hamlesi: Fenerbahçe'de skandal

Daha önce dış basında yer alan haberlerde, Cagliari'nin Semih'in transferi için Süper Lig devine 12+2 milyon euro şeklinde resmi teklif yapıldığı belirtilmişti.

Anlaşma resmen sağlandı! Dusan Tadic'e olağanüstü sözleşme: Bonus maddelerini duyan kulaklarına inanamadıAnlaşma resmen sağlandı! Dusan Tadic'e olağanüstü sözleşme: Bonus maddelerini duyan kulaklarına inanamadı

Trabzonspor'a imza atmaktan son anda vazgeçmişti! Gerçeği açıkladıTrabzonspor'a imza atmaktan son anda vazgeçmişti! Gerçeği açıkladı

Fenerbahçe taraftarı Real Madrid'in yıldızı için çıldırdı! Arda Güler detayı...Fenerbahçe taraftarı Real Madrid'in yıldızı için çıldırdı! Arda Güler detayı...

Son Haberler
Sürücüler dikkat! Ambulansa yol vermediği için bir ceza daha kesildi
Sürücüler dikkat! Ambulansa yol vermediği için bir ceza daha kesildi
Yedi harika yapay zekâ ile yeniden canlanıyor! Yapay zekâ ile zamansız yolculuğu
Yedi harika yapay zekâ ile yeniden canlanıyor! Yapay zekâ ile zamansız yolculuğu
Premier Lig'in Yunan patronu çıldırdı! Transfer rekoru kırdı
Premier Lig'in Yunan patronu çıldırdı! Transfer rekoru kırdı
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı