Fenerbahçe taraftarı Real Madrid'in yıldızı için çıldırdı! Arda Güler detayı...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Skriniar ve Semedo'yu da renklerine bağlayan sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid forması giyen ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz'a Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu dedikoduları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu iddiaların yayılması sonrası Fenerbahçe taraftarı, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabını adeta abluka altına aldı.

Beşiktaş'tan imza şov! 6 transferi aynı anda açıkladılar

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BRAHIM DIAZ'A ÇAĞRI

Taraftarlar Brahim Diaz'ın gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulundu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile de yakın ilişkileri bulunan Diaz, geçen sene şampiyonluk kutlamalarında, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Portekiz'i sevdi! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir milli yıldız daha hedefte

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu tamamlandı! İşte tur atlayan takımlar...

REAL MADRID FORMASINI 121 KEZ SIRTINA GEÇİRDİ

Kariyerinde Real Madrid formasıyla toplam 121 maça çıkan Brahim Diaz, 20 gol ve 20 asistlik performans gösterdi. Manchester City çıkışlı olan futbolcu Milan forması da giymişti.

Ederson için Manchester City ile satranç

Galatasaray teklif yapmıştı! İtalyanlar resmen duyurdu: Gianluigi Donnarumma için anlaşma sağlandı

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor! İnanılmaz takas: Herkes Beşiktaş ile anlaştı derken....