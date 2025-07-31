Aziz Yıldırım ile tartışmıştı! Hamdi Akın'dan olay Victor Osimhen hamlesi: Fenerbahçe'de skandal

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve dünyaca ünlü oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarları mutluluktan havaya uçuran bu transfer, Süper Lig'in bir diğer devi Fenerbahçe'de krize neden oldu.

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HAMDİ AKIN'DAN VICTOR OSIMHEN BEĞENİSİ

Galatasaray Kulübü, resmi Instagram hesabından Victor Osimhen için bir video paylaştı. Beğeni yağmuruna tutulan videoyu Fenerbahçe Yöneticisi Hamdi Akın da beğendi. Bu hamlenin ardından Akın'a sosyal medya üzerinden kulüp taraftarlarından tepki yağdı.

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İşte o beğeni;

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Bu beğeninin ardından Akın'a sosyal medya üzerinden kulüp taraftarlarından tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

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