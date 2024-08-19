Ünlü gazeteci Zeki Uzundurukan Beşiktaş'tan özür diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Zeki Uzundurukan Beşiktaş'tan özür diledi

Geçtiğimiz günlerde 'Rafa Silva'yı faul yaparak durduracaksınız' diyen ünlü gazeteci Zeki Uzundurukan, Beşiktaş camiasından gelen tepkiler sonrası özür diledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor ile karşılaştı.

Ev sahibi, mücadeleyi 4-2 kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı başardı.

Mücadele boyunca Antalyasporlu futbolcuların, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'yı sürekli faul yaparak durdurması dikkat çekti.

Maçın 63. dakikasında Güray Vural, sert bir müdahalede bulunarak Rafa Silva'yı düşürdü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ZEKİ UZUNDURUKAN GÜNDEM OLDU
Gazeteci Zeki Uzundurukan, geçtiğimiz günlerde Rafa Silva hakkında, “Rafa Silva’yı faul yaparak durduracaksınız” demiş, bu yorum Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

''UZAK DURALIM''
Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası kamera karşısında geçip açıklamalar yapan Feyyaz Uçar, bu söylem hakkında da konuştu.

Uçar, “Bu tip yönlendirmeleri lütfen yapmayın kardeşim. Bunlar tehlikeli işler. Rafa Silva bizi Avrupa’da temsil edecek. Mümkünse bu tür söylemlerden uzak duralım. Bunun sonu gelmez sahadaki yıldız oyuncularımıza ki burada büyük fedakarlıklar yapıldı. Maddi manevi büyük fedakarlıklar yapılıyor sakatlıklar başımıza iş açmasın” ifadelerini kullandı.

UZUNDURUKAN BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR DİLEDİ
Zeki Uzundurukan, gündem olan bu açıklaması sonrası Beşiktaş'tan özür diledi.

Açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade eden Zeki Uzundurukan, “Rafa Silva’ya Güray Vural’ın acımasızca yaptığı hareket, en çok beni üzdü. Çünkü ben, Rafa Silya’yı bizim ligimizde durdurmanın çok zor olduğunu, rakiplerin faul yaparak, Rafa’yı etkisiz hale getirmeye çalışacaklarını ifade ettim. Durum tespitinde buldum. Ama yanlış anlaşıldım. Bu sözlerim için Beşiktaş camiasından özür dilerim” paylaşımını yaptı.

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