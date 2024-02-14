Ünlü giyim markasının iflası an meselesi. Borsada işlem görüyor

Kaynak: Yeni Akit
Ünlü giyim markasının iflası an meselesi. Borsada işlem görüyor
Borsada yüzde 82 değer kaybeden Express adlı giyim markası iflas etmeye hazırlanıyor. Şirketin borcunun 280 milyon dolarlık borcu buluyor.

Borsada yüzde 82 değer kaybeden Express adlı giyim markası, iflasın eşiğinde. Mağazalarını kapatmayı planlıyor.

Dünyada küresel kriz hız kesmeden devam ederken, peş peşe gelen kötü haberler moral bozuyor. Pandeminin ardından Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaşlar, birçok şirketin tedarik sorunları yaşamasına ve iflas etmesine neden oldu.

Trkiye’deki bazı firmalar da iflas veya konkordato ilan ederek bu süreçten olumsuz etkilendi. Son zamanlarda Almanya’dan gelen iflas haberlerinin yanı sıra, bir giyim markasının da iflasa sürüklendiği duyuldu.

Giyim perakendecisi Express, borcunu yeniden yapılandırmak için çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda iflas tehlikesiyle karşılaşabilir. Şirketin hisseleri 2023’te yüzde 59 düşüş gösterdi ve Pazartesi günü yüzde 23 daha gerileyerek 2,85 dolara indi.

BORCUNU YAPILANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Express, Express ve UpWest gibi giyim markalarına olan talebin azalmasıyla mücadele ediyor. Şirket, iflas başvurusu yapmadan önce yaklaşık 280 milyon dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak için seçenekler arıyor.

Bu amaçla, Express, bir yeniden yapılandırma danışmanı olan M3 ve bir avukatlık bürosu olan Kirkland & Ellis ile çalışıyor. Bu adımlar, şirketin mali sorunları çözmek için proaktif bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Express, Kasım 2023’te iş modelini gözden geçirerek maliyetleri azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Bu hamle, şirketin mali krizin ortasında sürdürülebilir bir yol bulmak için kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

man.jpg

if3.webp

if2.jpg

i1f1.jpg

a.jpg

5.jpg

4.jpg

2.jpg

1.jpg

Son Haberler
Her işin başı sağlık atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her işin başı sağlık atasözünün anlamı nedir?
Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan ot ortaya çıktı
Okul süresi uzayacak yaz tatilleri kısalacak. Bakanlıktan yeni karar Gündem
Okul süresi uzayacak yaz tatilleri kısalacak. Bakanlıktan yeni karar
Konya'da trafik kazası. 1 şahıs yaralandı Yerel Haberler
Konya'da trafik kazası. 1 şahıs yaralandı
Dev şirket Süper Lig yayın ihalesinden çekiliyor. Nedeni herkesi şaşırttı Spor
Dev şirket Süper Lig yayın ihalesinden çekiliyor. Nedeni herkesi şaşırttı
Deniz Tekin müziği bıraktığını açıkladı Magazin
Deniz Tekin müziği bıraktığını açıkladı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 4 Milyar dolarlık hisse satışı Dünya
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 4 Milyar dolarlık hisse satışı