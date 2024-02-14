Ünlü giyim markasının iflası an meselesi. Borsada işlem görüyor

Borsada yüzde 82 değer kaybeden Express adlı giyim markası, iflasın eşiğinde. Mağazalarını kapatmayı planlıyor.

Dünyada küresel kriz hız kesmeden devam ederken, peş peşe gelen kötü haberler moral bozuyor. Pandeminin ardından Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaşlar, birçok şirketin tedarik sorunları yaşamasına ve iflas etmesine neden oldu.

Trkiye’deki bazı firmalar da iflas veya konkordato ilan ederek bu süreçten olumsuz etkilendi. Son zamanlarda Almanya’dan gelen iflas haberlerinin yanı sıra, bir giyim markasının da iflasa sürüklendiği duyuldu.

Giyim perakendecisi Express, borcunu yeniden yapılandırmak için çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda iflas tehlikesiyle karşılaşabilir. Şirketin hisseleri 2023’te yüzde 59 düşüş gösterdi ve Pazartesi günü yüzde 23 daha gerileyerek 2,85 dolara indi.

BORCUNU YAPILANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Express, Express ve UpWest gibi giyim markalarına olan talebin azalmasıyla mücadele ediyor. Şirket, iflas başvurusu yapmadan önce yaklaşık 280 milyon dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak için seçenekler arıyor.

Bu amaçla, Express, bir yeniden yapılandırma danışmanı olan M3 ve bir avukatlık bürosu olan Kirkland & Ellis ile çalışıyor. Bu adımlar, şirketin mali sorunları çözmek için proaktif bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Express, Kasım 2023’te iş modelini gözden geçirerek maliyetleri azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Bu hamle, şirketin mali krizin ortasında sürdürülebilir bir yol bulmak için kararlı olduğunu ortaya koyuyor.