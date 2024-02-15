Dünyaca ünlü fast-food ve lokanta zincirinin iflası an meselesi. Yüzlerce şubesi vardı

Boston Market, Newton’da küçük bir lokanta olarak başladı ve zamanla popüler bir marka haline geldi. Fakat, aşırı büyüme şirketi zora soktu ve 2000 yılında iflasını ilan etti.

McDonald’s, Boston Market’i satın alarak kurtarmaya çalıştı, ama şirketin ana işi dışında başarılı olamadı. Golden Arches, Chipotle Mexican Grill’in hisselerini aldıktan sonra Boston Market’in kontrolünü ele geçirdi.

Fakat, Colorado’daki genel merkez vergi borcundan dolayı haciz edildi ve zincir 300 mağazanın altına indi. Bu arada, US Foods’a 11,9 milyon dolar gibi büyük bir borç da dahil olmak üzere birçok fatura ödenmedi ve yasal sorunlar yaşandı.

Boston Market’in şu anki durumu net değil. Şirket faaliyetlerine devam ediyor, ama geleceği belirsiz. Şirketin sahibi Jay Pandya, 10 ila 50 milyon dolar arasında borç olduğunu gösteren bir iflas dosyası hazırladı.

Bu dosyada, IRS, US Foods ve Pizza Hut gibi birçok kuruma borçlu olduğu da belirtildi. Boston Market’in iflas dosyası, şirketin yaşadığı zorlukları ve mali sıkıntıları ortaya koyuyor. Şimdi, zincirin ne olacağı belli değil ve markanın satılması muhtemel bir seçenek olarak duruyor.