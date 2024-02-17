Türkiye'nin 66 yıllık gıda devi iflas etti. 30 ülkeye 150'yi aşkın ürün ihraç ediyordu

Tire’de 66 yıl önce kurulmuş olan Tamtad Konserve, sebze konserveleri ile başladığı üretimini 30 ülkeye ve 150’den fazla ürüne yaymıştı. Ancak ekonomik krize dayanamayan büyük firma iflasını ilan etti.

İzmir’de bulunan Tamtad Konservecilik Sanayi Ve Ticaret AŞ’nin iflas kararı Tire İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Tire İcra Dairesi Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

06/02/2024 tarihinde adi tasfiye ve iflas sürecinin başladığı bildirilmektedir. Müflis şirketin adı, adresi ve vergi numarası : Tamtad Konservecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 8180003411 Vergi Nolu, Mersis NO: 0818000341100017, Kürdüllü Mah. Tamtat Küme Evleri No:11 Tire-İzmir

Müflis şirket hakkında Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi olarak) 07/12/2023 tarih ve 2022/124 esas numaralı kararı ile saat 12:12’de iflasına hükmetmiştir. Tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün belirtilen esas numaralı iflas dosyası üzerinden yürütülecektir.

Müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle;

1-Alacaklılar ve istihkak sahipleri, alacak ve istihkaklarını ve bunlara dayanan belge veya örneklerini bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Müdürlüğümüze kaydettirmeli veya teslim etmelidirler.

2-Müflise borçlu olanlar, kendilerini veya borçlarını aynı süre içerisinde bildirmelidirler. Aksi takdirde cezai sorumluluk doğacaktır.

3-Müflisin mallarını ne şekilde olursa olsun ellerinde tutanlar, bu malları kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla aynı süre içerisinde iflas dairesine teslim etmelidirler. Makul bir özürleri olmadan vermeyenler cezai sorumluluğa girerler ve rüçhan haklarını kaybederler.

4-Müdürlüğümüzün aldığı karar gereği 27/03/2024 tarihinde saat 14:00’da Tire Adliyesi 3. Kat Toplantı Odası’nda ilk alacaklılar toplantısı yapılacaktır. Alacaklıların bu toplantıya bizzat katılmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile ortak borçlu olanlar ve kefalet veren diğer kişilerin bu toplantıda hazır bulunma hakları olduğu ilan edilmektedir.