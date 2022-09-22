﻿Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı: Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı

Galatasaray'da da forma giyen Makedonya'nın yetiştirdiği en ünlü futbolculardan Goran Pandev futbolu bıraktığını açıkladı.
İtalya Serie A'da Inter, Lazio, Napoli ve Cenova formaları giyen Pandev bu takımlarla çıktığı toplam 493 maçta 101 gol attı.
Pandev, Makedonya Milli Takımı'nda da 122 maçta 39 kez fileleri havalandırdı.
2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a gelen Pandev, 17 maçta 7 gol atarken lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.
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