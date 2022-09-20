Nelsson için Galatasaray'a yapılan resmi teklif ortaya çıktı

Sevilla'nın resmi teklifte bulunduğu Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson'un talipleri artıyor.

Danimarkalı oyuncu için Galatasaray'ın kapısını aşındırmaya devam eden La Liga ekibi, sarı kırmızılı takımdan ret yanıtı alsa da transferden vazgeçmiyor.

25 yaşındaki savunmacı için son olarak 12+2 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sevilla, Galatasaray'ı ikna edemezken sarı kırmızılılar bu tekilif reddetti.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, daha sonra tekilif yükselterek 18 milyon Euro’ya çıkartıyor.

Galatasaray ise teklifi yeniden reddeyiyor.

Böylece transfer Dünya Kupası sonrasına kalıyor.