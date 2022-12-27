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Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti

The Crown dizisinde izlediğimiz İngiliz oyuncu Stephen Greif hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:17
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Ünlü İngiliz aktör  Stephen Greif, 78 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti
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En son Netflix yapımı "The Crown" dizisinde Meclis Başkanı Sir Bernard Weatherill karakterine hayat veren aktör Stephen Greif, 78 yaşında hayatını kaybetti.

 

Aktörün ölüm haberi, ajansı Michelle Braidman Associates tarafından pazartesi (26 Aralık) günü duyuruldu. Ajans yaptığı açıklamada "Harika müşterimiz Stephen Greif'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kapsamlı kariyeri boyunca National Theatre, RSC ve West End dahil olmak üzere hem ekranlarda hem de sahnede çok sayıda rol aldı. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Ünlü aktörün ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Stephen Greif kimdir?

1960'lar boyunca çok sayıda tiyatroda rol alan aktör daha sonra beyaz perdeye geçiş yaptı. BBC tarafından üretilen 1978 yapımı İngiliz bilim kurgu televizyon programı "Blake's 7"de Komutan Travis rolünü canlandırdı. 1981 yılına kadar devam eden programda Greif'e Gareth Thomas, Paul Darrow, Michael Keating ve Sally Knyvette eşlik etti.

Greif ayrıca "Citizen Smith"in üç serisinde Harry Fenning'i, "Casanova"da Signor Donato'yu ve "Shoot On Sight"ta Komutan John Shepherd'ı canlandırdı.

Sahnede ve ekranda geniş bir kariyere sahip olan aktör, "Doctors", "Coronation Street", "Tales of the Unexpected" ve "EastEnders" gibi dizilerle de ekrandaydı.

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