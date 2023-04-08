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Ünlü isimler mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu

Güldür Güldür Show'daki tiplemeleriyle tanınan Berkay Tulumbacı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu, şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:51
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Ünlü isimler Berkey Tulumbacı ve Ezgi Gergin mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu

Ünlü isimler mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu
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Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Berkay Tulumbacı bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı.

Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftten Berkay Tulumbacı, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu fotoğraflarına şu notu düştü: Kim derdi böyle bir seriye başlayacağımızı. Ben... Dedim ve başladım... O gün mavi günüydü. Güzel geçti.''

''Bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Sonra o takımlar çıkacak, o kına yavaşça yere bırakılacak... Son oyun havası oynandığında, son şarkı çaldığında, o çiçek omuz üstünde havada süzülürken, her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilicek. Sonuçta “hayat uzun, altın uçuyor.”

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