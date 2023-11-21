Ünlü kalp cerrahından çok ciddi sigara uyarısı

Ünlü kalp cerrahı Prof. Bingür Sönmez açık kalp ameliyattı geçirdikten sonra içilen sigaranın daha zararlı olduğuna vurgu yaparak çok önemli bilgiler verdi. “Koroner kalp hastalıklarda sigara içimi, en önemli hızlandırıcı faktörlerden biridir” diye uyarıda bulunan Prof. Sönmez şunları söyledi:



“Ayrıca direkt olarak akciğeri etkilediği için ameliyat sonrasında ciddi komplikasyonlara neden olan bir alışkanlıktır. “Sigara içeni ameliyat etmiyorum” deme şansına sahip değiliz. Çünkü yargılayan ve cezalandıran kurum değiliz. Biz her hastayı ameliyat etmek zorundayız. Ancak sigara içen hastaların açık kalp ameliyatlarında gerçekten çok endişe duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Çünkü bu hastaları ameliyata hazırlamak için 1 ila 3 haftalık bir program uyguluyoruz. Balgam çıkarmalarını sağlayıcı, bronşları genişletici ilaçlar veriyoruz. Kesin sigara içmemelerini temin etmeye çalışıyoruz.”

SİGARA İÇEN HASTAYI AMELİYAT ETMEZSENİZ, KALP KRİZİNDEN ÖLÜR MÜ?

“Sigara içen hastayı ameliyat etmenin; devletin parasının boşa gitmesine neden olduğunu, sistemi zorladığını ve başka insanların haklarına tecavüz edildiğini düşünenler var. Bizim hekim olarak böyle yorum yapma hakkımız yok.” diye konuşan Prof. Bingür Sönmez sözlerine şunları ekledi:

“Evet sigara içen hastaları ameliyat etmekten çok çekiniyoruz ama aileye ya da hastaya, ameliyat sonrası olabilecek komplikasyonları uzun uzun anlatıyoruz. Bunu kabul ettikleri takdirde ameliyatını mutlaka yapıyoruz. Bu hastalar içerisinde hiç sigarayı bırakamayacak şekilde bağımlı, hatta ameliyat sabahı sigara içerek ameliyata giren hastalarımız da var. Bu hastaya, “Sen sigara içiyorsun, seni ameliyat etmem” dersek, kalple olacak bir komplikasyonla bu hastayı kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Hasta kalp krizinden ölebilir.”

SİGARA KULLANAN HASTALAR AÇIK KALP AMELİYATI SONRASINDA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAR

“Sigara içen hastalar, sigara içmeyenlere göre daha çok akciğer komplikasyonu yaşıyor. Bugünkü modern kalp cerrahisi imkanları dikkate alındığında, artık gerek ameliyat masasında gerek yoğun bakımda iyi bir ameliyat yapılmışsa, kalple ilgili direkt bir sorun yaşamıyoruz. Sorunlarımız hep kalp dışı organ problemleri ki bunların başında da akciğerler geliyor.” diye uyarıda bulunan ünlü kalp cerrahı Prof. Bingür Sönmez şunları aktardı:

“Günde bir ya da iki paket sigara içen bir hastanın hiç sigara içmeyen hastaya göre ameliyat sonrasında yoğun bakımda kalma süresi 3 kat artmaktadır. Sigara içmeyen hasta bir gece, sigara içen bir hasta ise 1 ila 3 gün yoğun bakımda kalıyor. Bu kişilerde akciğer enfeksiyonu gelişme riski çok yüksek olduğu için hastalar yoğun bakımda haftalarca kalabiliyorlar. Ayrıca sigara içen hastalar çok öksürecekleri için göğüs yaralarının ve göğüs kemiğinin iyileşmesi de ciddi şekilde sıkıntı yaratıyor.”

TOLERANSIMIZ YOK

“Ameliyat sonrasında hastalarımızın tekrar sigaraya başlamaları konusunda hiçbir toleransımız yok.” diyen Prof. Sönmez açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Geçmişte 1500 hasta üzerinde yaptığımız bir araştırmaya göre, hala sigara içmekte iken ameliyat ettiğimiz hastalarda yüzde 45’i üç ay içinde sigaraya tekrar başlıyor. Bu hastalar ameliyat sonrası korku ile sigara içmiyorlar ama ilk üç ay içinde içilen ilk sigara, gerisinin gelmesi anlamı taşıyor.

Sigaranın kadınlarda yaptığı tahribat, erkeklere göre çok daha fazla. Çünkü sigara, östrojen hormonunu parçalıyor. Bu da kadınların daha erken menopoza girmelerine ve daha ağır kalp hastalıklarına yakalanmalarına yol açıyor. Kadınlar erkeklerden daha zorlukla sigarayı bırakabiliyorlar. Sigara içen bir kadın hasta, sigara içen erkek hastaya göre daha geç iyileşiyor. Ameliyat sonrası problemleri de erkeklere göre 2 – 2.5 kat daha fazla oluyor. Yara problemi, kemik iyileşmeleri geç oluyor, akciğer problemleri çok fazla oluyor. Kadınların damarları daha ince ve bacak damarları da varisli olduğu için sigara içimine bağlı olarak çok daha fazla sorun ortaya çıkıyor.”

Prof. Bingür Sönmez ayrıca, “Sigara içen bir hastayı ameliyat etmeme gibi bir şansınız var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:



“Sigara içen hastaları ameliyat etmeme gibi cezalandırıcı bir tavır takınmamız mümkün değil. Fakat sigara içen hastaların açık kalp ameliyatlarında çok endişe duyuyoruz. Özellikle sigara içen kadın hastaların ameliyat sonrası iyileşme süreçleri çok uzun oluyor”