Ünlü markadan ayrılanlar Google'ı tercih etti. Akın akın geçiyorlar

Switch on Business’ın yeni bir araştırmasında yer alan bilgilere göre; Apple’dan ayrılan çalışanların yaklaşık 10 çalışandan üçü (%29) Google’da yeni pozisyonlarda kariyerlerine devam ediyor ve diğer %15’i ise Amazon’a gidiyor.

Eski Apple çalışanları için en önemli beş hedef listesini Meta, Microsoft ve Tesla tamamlıyor.

Farklı şirketlerden Apple'a girenlerin oranları da belli oldu. Apple'da çalışanların yaklaşık %26’sı Intel’den gelirken, diğer %15’i ise Microsoft’tan geliyor.

Switch on Business, Apple’da yer alan ve daha önce başka bir teknoloji devinde çalışmış olan çalışanların sayısını da belirledi.

Şirket, yalnızca %5,7 ile araştırma tarafından değerlendirilen diğer şirketler arasında dokuzuncu sırada yer alıyor ve çalışanlarının %26,5'i başka devlerden gelen Meta’nın çok gerisinde kalıyor.