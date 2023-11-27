Ünlü markadan ayrılanlar Google'ı tercih etti. Akın akın geçiyorlar

Apple'dan çıkan çalışanların yaklaşık yüzde 29'unun Google'da işe başladığı ortaya çıktı. Kariyer değişikliği eğilimleri ortaya çıkan işçiler başta Google'ı tercih etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü markadan ayrılanlar Google'ı tercih etti. Akın akın geçiyorlar

Switch on Business’ın yeni bir araştırmasında yer alan bilgilere göre; Apple’dan ayrılan çalışanların yaklaşık 10 çalışandan üçü (%29) Google’da yeni pozisyonlarda kariyerlerine devam ediyor ve diğer %15’i ise Amazon’a gidiyor.

Eski Apple çalışanları için en önemli beş hedef listesini Meta, Microsoft ve Tesla tamamlıyor.

Farklı şirketlerden Apple'a girenlerin oranları da belli oldu. Apple'da çalışanların yaklaşık %26’sı Intel’den gelirken, diğer %15’i ise Microsoft’tan geliyor.

Switch on Business, Apple’da yer alan ve daha önce başka bir teknoloji devinde çalışmış olan çalışanların sayısını da belirledi.

Şirket, yalnızca %5,7 ile araştırma tarafından değerlendirilen diğer şirketler arasında dokuzuncu sırada yer alıyor ve çalışanlarının %26,5'i başka devlerden gelen Meta’nın çok gerisinde kalıyor.

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