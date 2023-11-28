Google geri sayımı başlattı. Son gün Cuma

Teknoloji devi Google milyonlarca kullanıcıyı ilgilendirecek kararı verdi. 2 yıl boyunca kullanılmayan ve hiç giriş yapılmayan Gmail hesapları Cuma gününe kadar girilmemesi halinde silinecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Google geri sayımı başlattı. Son gün Cuma

Google geçtiğimiz günlerde güvelik problemlerini engellemek amacı ile 2 yıl boyunca kullanılmayan ve hiçbir şekilde giriş yapılmayan Gmail hesaplarını sileceğini açıklamış ve kullanıcılarından bu karara göre hareket etmeleri gerektiğini tavsiye etmişti.

Son 2 yıldır hiç giriş yapılmayan Google hesapları bu Cuma günü sonsuzluğa karışacak.

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Hesapların silinmesi ile birlikte bu hesaplara bağlı olan Google Fotoğraflar, Google Drive içindeki bütün klasörler, Dökümanlar ve Takvim içerisindeki kayıtlı olan bütün bilgiler de silinecek.

Geçtiğimiz Mayıs ayında güvenlik politikalarında bir güncelleme yayınlayan Google, güvenlik politikasına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz bırakılan hesapların genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır”

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HESABINIZIN SİLİNMEMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Google’a kayıtlı olan ve içerisinde size ait bilgilerin, belgelerin yer aldığı hesapların silinmemesi için ise yapılması gereken aslında çok basit bir işlemden ibaret.

Yapmanız gereken öncelikle hesabınıza giriş yapmak, ardından Google şirketinin üzerinde titizlikle durduğu güvenlik için şifrenizi değiştirmek.

Hesabınızın silinme tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak için ise hesabınıza en az 2 yılda bir olmak üzere ara ara girip dosyalarınızı gözden geçirmek ve her halükarda yedeklemek olacaktır.

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