Google Mesajlar’da yeni dönem başlıyor

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Google, Android işletim sisteminde bulunan Mesajlar uygulamasını geliştirmeyi sürdürüyor.

Yazılım devi, Mesajlar uygulamasını animasyonlu emoji tepkileriyle zenginleştirerek konuşmalara canlılık ve ifade gücü katmaya hazırlanıyor.

İlk olarak AssembleDebug tarafından Google Mesajlar'ın beta sürümünde keşfedilen özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor.

Animasyonu emojileri kullanarak mesajlara tepki vermek oldukça basit görünüyor. Bir mesaja uzunca basılı tuttuktan sonra açılan pencerede açığa çıkan emojiler seçilebiliyor.

Seçilen emoji daha sonra etkileşime eğlenceli bir unsur katan hoş bir animasyon eşliğinde mesajın üzerinde görülüyor.

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