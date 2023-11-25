Ünlü markadan indirim oyunu. İndirimli etiketi kaldırınca gerçek fiyat ortaya çıktı

Mağazalarda kadınların birbirine saldırdığı indirim gerçekten indirim mi? Bir kişi Zara'da indirim etiketini kaldırınca altında çıkan fiyat sosyal medyada gündem oldu
25 Kasım 2023 Cumartesi
Mağazalarda kadınların birbirine saldırdığı indirim gerçekten indirim mi? Bir kişi Zara'da indirim etiketini kaldırınca altında çıkan fiyat sosyal medyada gündem oldu
Mağazalarda kadınların birbirine saldırdığı indirim gerçekten indirim mi? Bir kişi Zara'da indirim etiketini kaldırınca altında çıkan fiyat sosyal medyada gündem oldu