Ünlü mobilya firması el değiştirdi. FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı

İnegolonline'nin haberine göre, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında İzmir’de bulanan mobilya şirketi Alfemo’ya, örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığı gerekçesiyle kayyum atanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Alfemo Mobilya AŞ ve Yapta Dayanıklı Tüketim Malları AŞ’nin sahibi olduğu “Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarmıştı.

55 milyon 200 bin TL teminat ücreti ile ihaleye çıkan Alfemo Mobilya, Avrasya Taahhüt Lojistik AŞ tarafından satın alındı.

Öte yandan ihalenin kaç paraya sonuçlandığı ile alakalı bir resmi açıklama henüz yapılmazken önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

1997 YILINDAN BERİ PİYASADA

Genç Gazete'deki bilgilere göre, 1997 yılından buyana Türkiye'nin mobilya pazarında bir çok ürün grubu ile yeralan ALFEMO Mobilya yatak odası, yemek odası, genç odası, oturma grupları, yatak, baza ve başlık imalatı, mobilya ve mobilya malzemeleri ile aksesuarları, manifatura, kumaş, konfeksiyon, iplik, fermuar, pamuk, çırçır, sanayi tekstil ürünleri, dokuma sanayii dericilik ve deri konfeksiyon imalatı, fason imalatı, yatak, battaniye, halı ve benzerleri gibi ürünlerin imalatı, alım-satımı, toptan ve perakende satışını, ithalat ve ihracatı faaliyetlerini yürütüyor.

TARİHÇESİ

Alfemo üretim tesislerinde Yatak odasından yemek odasına, genç odasından oturma odasına, ev tekstilinden yatağa geniş ürün yelpazesi ile bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ve aksesuarları, 60.000 m²; kapalı olmak üzere 200.000 m²;’lik alana yayılmış.

Alfemo üretim tesislerinde tamamen otomasyona dayalı, SAP sistemine entegre edilmiş yeni nesil teknolojiye sahip, Alman menşeili, CNC ve PLC kontrollü full otomatik, modern üretim teknikleri ile üretim yapan ve çevre kirliliğine duyarlı makineler kullanılmakta olup, sahip olunan GS Sertifikası ve TÜV Kalite Sertifikaları ile Dünya standartlarında ürünler üretilmektedir. Alfemo, yıllık toplam 150.000 takım Yatak Odası-Yemek Odası-Genç Odası, 182.000 adet Kanepe, 40.000 Takım Oturma Grubu, 200.000 adet Yatak ve 150.000 adet Baza üretim kapasitesine sahip.

Almanya, Avusturya, İsviçre, Lichtenstein, Portekiz, Polonya, Bahreyn, Mısır, Umman, Katar, S.Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Fas, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan ve Hindistan’da sahip olunan Walt Disney lisansı ile Mickey Mouse, Cars, Winnie The Pooth ve Princess karakterlerini genç odalarında tüketicilerle buluşturmaktadır.

Markanın, ülkemizde 150’ye yakın Alfemo bayisi ve 5 kıtada 60’ı aşkın ülkeye yayılmış olan 31 Concept mağaza ve 105 satış noktası bulunmaktadır.