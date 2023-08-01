FETÖ'den 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser yakalandı. Eser, görevli polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." dedi.

KAYNAK: İHA
FETÖ'den 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaştı.

FETÖ’CÜ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

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Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

“GERİ DÖNECEĞİZ“

Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada rahat tavırlar içerisinde olduğu ve görevli polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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