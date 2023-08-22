Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi

2.7 milyon takipçisi bulunan 58 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medya üzerinden paylaştığı çıplak videosu sosyal medyada viral oldu.

Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, geçtiğimiz aylarda oğlu Damian Hurley (21), yönettiği bir erotik-gerilim filmi olan 'Strictly Confidential'da oynamasıyla gündeme gelmişti.

58 yaşındaki Hurley, son olarak 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi.

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Havuza bıraktığı karpuz dilimi şeklindeki deniz yatağının üzerinde çıplak bir şekilde güneşlenen Hurley, gönderisine şu mesajı yazdı:

"Sadece bir dilim karpuz üzerinde yüzüyorum..."

Ünlü ismin kısa sürede 161 bin beğeni alan bu videosuna, 5 bine yakın da yorum yapıldı.

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