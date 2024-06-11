Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi

İngiliz model Chloe Goodman ünlü futbolcu Grant Hall ile dünyaevine girdi.

31 yaşındaki model Chloe Goodman 32 yaşındaki futbolcu vatandaşı Grant Hall ile nikah masasına oturdu.

Futbolculuk kariyerini İngiltere’nin Rotherham United takımında sürdüren Hall ve Goodman’ın düğününde bir kişinin eksikliği dikkat çekti.

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Portekiz’de muhteşem bir törenle evlenen Chloe Goodman kız kardeşi Lauryn’i düğüne davet etmedi.

İddialara göre iki kız kardeş düğünden bir hafta önce büyük bir anlaşmazlık yaşadı.

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Anneleri kızlarını barıştırmak için tüm hafta uğraşsa da Chloe kararlı davranarak kız kardeşi ile barışmaya yanaşmadı.

Chloe’nin kız kardeşi Lauryn’in Manchester City’li futbolcu Kyle Walker’dan iki çocuğu bulunuyor.

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