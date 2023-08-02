Ünlü model Tülin Şahin dünya modacılarını sıraya soktu

Ünlü markalar ve tasarımcılar Kopenhag Moda Haftası'nda Tülin Şahin ile çalışmak için yarışa girdi.

Ünlü model Tülin Şahin dünya modacılarını sıraya soktu

Tülin Şahin yaz tatilini geçirmek için doğup büyüdüğü Danimarka'ya gitti.

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Ülkenin ünlü markaları ve tasarımcıları da yaklaşan Kopenhag Moda Haftası'nda kıdemli mankeni podyuma çıkarmak için yarışa girdi.

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Tülin Şahin, Hollandalı genç tasarımcı Tess Van Zallinge'nin defilesinde yürümeye karar verdi.

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'İHAM VEREN BİR SÜPER MODEL'

Zallinge, Tülin için "İlham veren bir süper model" yorumunu yaptı. Tülin Şahin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilginç itiraflarda bulunmuştu. "Aslında çok sık taşınan biri değilim" diyen Tülin Şahin, 16 yıl boyunca Suadiye'de dubleks, bahçeli bir evde oturduktan sonra Kanlıca'da bir yalı dairesine taşındığını ancak sağlık sorunu nedeniyle buradan da ayrıldığını açıklamıştı.

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