Ünlü muhabirin tekne pozları Instagram’ı yıktı geçti

Düzenleme: Simge Dal
Ünlü muhabirin tekne pozları Instagram’ı yıktı geçti

Benan Kepsutlu, deniz kenarında çekilen fotoğraflarıyla sosyal medyada ilgi gördü.

Benan Kepsutlu'nun sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle yaz aylarında deniz kenarında çekilen fotoğrafları, büyük ilgi görüyor.

Son olarak paylaştığı tekne pozları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, Kepsutlu'nun doğal ve samimi paylaşımlarını çok seviyor.

Benan Kepsutlu, “Denize bıraksam kendimi...” notuyla paylaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü muhabirin tekne pozları Instagram'ı salladı.

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BENAN KEPSUTLU KİMDİR?

Benan Kepsutlu, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştu.

1991-2001 yılları arasında İtalya'da İtalyanca eğitimi alan Kepsutlu, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü'nde yapmış ve Ortadoğu konusunda uzmanlaşmıştı.

Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştı.

Kariyerine Kanal D Haber ve CNN Türk'te muhabir olarak başlayan Kepsutlu, televizyon haberciliği eğitimi almak üzere Londra'da BBC News'e kabul edilmişti.

TRT Türk'ün Erbil bürosunu kurmuş ve burada ilk temsilci olarak görev yapmıştı.

2010 yılında Habertürk'e haber editörü ve program sunucusu olarak transfer olan Kepsutlu, İsrail, Filistin, Irak, Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır, Ermenistan, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsviçre, Yunanistan, Malezya ve Kırgızistan gibi ülkelerde özel haber dosyaları hazırlamıştı.

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