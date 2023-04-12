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Ünlü müzisyen ve 20 yaşındaki oğlunun cansız bedenleri bulundu

Kano sporu yaparken kaybolan ünlü müzisyen Chuck Morris ve 20 yaşındaki oğlu Charley Morris'in cansız bedenleri bulundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:06
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Ünlü müzisyen Chuck Morris ve 20 yaşındaki oğlunun cansız bedenleri bulundu

Ünlü müzisyen ve 20 yaşındaki oğlunun cansız bedenleri bulundu
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24 gün önce Arkansas'ta kanoyla Beaver Gölü'ne açılan Lotus grubunun perküsyonisti müzisyen Chuck Morris ve 20 yaşındaki oğlu Charle Morris'ten bir daha haber alınamamıştı.

16 Mart günü kayıp raporu verilen baba oğul için geçen aydan beri gölde arama yapılıyordu.

24 günün ardından polis Chuck ve Charley Morris'in cansız bedenlerinin gölden çıkarıldığını duyurdu.

HaberGlobal'de yer alan haberde; Su altı robotik sistemler sayesinde baba ve oğulun cesetlerine ulaştıklarını kaydeden güvenlik yetkilileri arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Öte yandan Lotus grubu baba ve oğulu onurlandırmak için 4 yardım konseri yapacaklarını duyurdu. Konserlerin gelirinin tamamı Morris'in eşi ve kızına verilecek.

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