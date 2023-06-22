Ünlü müzisyen Mustafa Taşpınarlı son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşında kansere yenilerek hayatını kaybeden ünlü müzisyen Mustafa Taşpınarlı, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü müzisyen Mustafa Taşpınarlı son yolculuğuna uğurlandı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlere sahnede eşlik eden usta keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı, 79 yaşında yaşamını yitirmişti.

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ACI HABERİ SİBEL CAN DUYURMUŞTU

Acı haberi ise Sibel Can, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü, "Türkiye'nin değerli keman virtüözü, TRT İzmir Radyosu'nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun" sözleriyle dile getirmişti.

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USTA MÜZİSYENE VEDA

Yıllarca İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy gibi usta isimlerin sahnesinde yer alan keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı için dün ikindi namazına müteakiben Tepecik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törende Taşpınarlı'nın ailesi ve sevenleri yer aldı. Sibel Can, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay gibi ünlü isimler çelenk yollayıp, taziyelerini iletti.

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Mustafa Taşpınarlı'nın oğlu Namık Taşpınarlı, babasının iki yıldır verdiği kanser mücadelesine yenik düştüğünü belirtip, sanat camiasının önemli bir ismi kaybettiğini ifade etti.

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