Mustafa Taşpınarlı'dan acı haber

İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlere sahnede eşlik eden usta keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı hayatını kaybetti.

Mustafa Taşpınarlı'dan acı haber

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile bilinen ses sanatçısı Onur Akay, Sibel Can ve İbrahim Tatlıses’e acı haber verdi.

Twitter adresinden bir paylaşım yapan Akay, “Sibel Can’ın hocası, başta İbrahim Tatlıses olmak üzere çok sayıda sanatçıya yıllardır eşlik eden usta keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı’yı kaybettik. Cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası İzmir Foça’dan kaldırılacaktır. Taşpınarlı ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.” ifadelerini kullanarak Taşpınarlı’nın Sibel Can ve İbrahim Tatlıses’le çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

60c4a9324db8ecda09d1833920d62402-400x400.jpeg

MUSTAFA TAŞPINARLI KİMDİR?

Mustafa Taşpınarlı 1944’te İzmir Basmane’de dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı müzik kariyerine daha 8 yaşındayken başladı. İzmir’de gazinolarda kemancılık yaptı. Askerliğini İstanbul’da yaptıktan sonra İstanbul’da kalmaya karar vererek müzik hayatını burada devam ettirdi

Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Sibel Can’a hocalık yaptı. İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu başkemancı oldu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu'nda devlet sanatçısı unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara verdi.

Öne Çıkanlar
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Son Haberler
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak Güncel
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti Güncel
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı Güncel
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı Dünya
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte Güncel
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı Spor
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı