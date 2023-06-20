Mustafa Taşpınarlı'dan acı haber

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile bilinen ses sanatçısı Onur Akay, Sibel Can ve İbrahim Tatlıses’e acı haber verdi.

Twitter adresinden bir paylaşım yapan Akay, “Sibel Can’ın hocası, başta İbrahim Tatlıses olmak üzere çok sayıda sanatçıya yıllardır eşlik eden usta keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı’yı kaybettik. Cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası İzmir Foça’dan kaldırılacaktır. Taşpınarlı ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.” ifadelerini kullanarak Taşpınarlı’nın Sibel Can ve İbrahim Tatlıses’le çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

MUSTAFA TAŞPINARLI KİMDİR?

Mustafa Taşpınarlı 1944’te İzmir Basmane’de dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı müzik kariyerine daha 8 yaşındayken başladı. İzmir’de gazinolarda kemancılık yaptı. Askerliğini İstanbul’da yaptıktan sonra İstanbul’da kalmaya karar vererek müzik hayatını burada devam ettirdi

Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Sibel Can’a hocalık yaptı. İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu başkemancı oldu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu'nda devlet sanatçısı unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara verdi.