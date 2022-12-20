20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Terry Hall 63 yaşında hayatını kaybetti

The Specials, Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka, Vegas gibi gruplarda yer alan ve 80'lerde popun belirleyici seslerinden biri haline gelen Terry Hall, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:29
Takip Et

Ünlü müzisyen Terry Hall 63 yaşında hayatını kaybetti

Terry Hall 63 yaşında hayatını kaybetti
+
Aa
-

The Specials grup üyeleri arkadaşları Terry Hall’un ölümünü hayranlarına duyurdular. Grup Twitter’dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Güzel arkadaşımız, kardeşimiz ve bu ülkenin yetiştirdiği en parlak şarkıcı ve söz yazarlarından biri olan Terry’nin hastalıktan sonra aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Terry harika bir koca ve babaydı ve ruhların en nazik, en komik ve en samimilerinden biriydi. Müziği ve performansları hayatın özünü kapsıyordu… Neşeyi, acıyı, mizahı, adalet mücadelesini ama en çok da aşkı.

Grup, Hall’un ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini de istedi.

Hall’un Specials ve Fun Boy Three’deki grup arkadaşı Neville Staple, haber karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi:

Terry’nin hasta olduğunu biliyorduk ama yakın zamana kadar ne kadar ciddi olduğunun farkında değildik. Birlikte 2023 ortak müzik anlaşmalarını daha yeni onaylamıştık. Bu beni çok etkiledi ve Terry’nin eşi ve ailesi için son derece zor olmalı.

Hall, 19 Mart 1959’da Coventry’de, ağırlıklı olarak otomobil endüstrisinde çalışan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Akademik olarak yetenekli bir çocuktu ve aynı zamanda West Bromwich Albion için denemeye davet edilen tanınmış bir futbolcuydu, ancak ailesi bu kariyeri istemedi.

ZORLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Çocukluk yıllarında başına gelen şeyden sonra Hall, gençlik yılları boyunca ilaç alıp depresyon ve manik depresyonla yaşamak zorunda kaldı. 2019’da komedyen Richard Herring’e, anlattığına göre; 12 yaşında Fransa’da bir pedofili çetesi tarafından kaçırılmıştı. Hall, bunu gizli tuttu ve ailesine söylemedi.

Clash ve Sex Pistols’tan ilham alan ilk grubu olan punk grubu Squad’a katıldı. Ablası ve yol göstericisi Teresa, onu Trojan Records ile tanıştırırken, Hall’u şarkıcı olmaya iten David Bowie’nin 1975 albümü Young Americans oldu. Hall, 1977’de vokalist Tim Strickland’ın yerini alan Coventry grubunun kurulmasından kısa bir süre sonra Specials’a katıldı. 1979’da ilk single’ları Gangsters’ı yayınladılar ve Birleşik Krallık single listesinde 6. sıraya yükseldiler.

Sonraki iki yıl içinde de İlk 10’a hakim oldular ve 1981’de ikinci 1 numaralı single’ları Ghost Town ile zirveye ulaştılar.

Hall, Specials grup arkadaşları Staple ve Lynval Golding ile Fun Boy Three’yi kurdu. Ayrıca birkaç yıl boyunca liste başarısının tadını çıkardılar. Hall, 1984’te Thinking of You ile hit olan Colourfield adlı başka bir grup kurdu.

Hall tüm bu süreçlerde hâlâ akıl sağlığıyla mücadele ediyordu. Hall eşi yönetmen Lindy Heymann hayata tutundu. Bir oğulları oldu; Hall’un eski eşi Jeanette Hall’dan da iki oğlu var.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.