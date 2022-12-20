Terry Hall 63 yaşında hayatını kaybetti

The Specials grup üyeleri arkadaşları Terry Hall’un ölümünü hayranlarına duyurdular. Grup Twitter’dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Güzel arkadaşımız, kardeşimiz ve bu ülkenin yetiştirdiği en parlak şarkıcı ve söz yazarlarından biri olan Terry’nin hastalıktan sonra aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Terry harika bir koca ve babaydı ve ruhların en nazik, en komik ve en samimilerinden biriydi. Müziği ve performansları hayatın özünü kapsıyordu… Neşeyi, acıyı, mizahı, adalet mücadelesini ama en çok da aşkı.

Grup, Hall’un ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini de istedi.

Hall’un Specials ve Fun Boy Three’deki grup arkadaşı Neville Staple, haber karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi:

Terry’nin hasta olduğunu biliyorduk ama yakın zamana kadar ne kadar ciddi olduğunun farkında değildik. Birlikte 2023 ortak müzik anlaşmalarını daha yeni onaylamıştık. Bu beni çok etkiledi ve Terry’nin eşi ve ailesi için son derece zor olmalı.

Hall, 19 Mart 1959’da Coventry’de, ağırlıklı olarak otomobil endüstrisinde çalışan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Akademik olarak yetenekli bir çocuktu ve aynı zamanda West Bromwich Albion için denemeye davet edilen tanınmış bir futbolcuydu, ancak ailesi bu kariyeri istemedi.

ZORLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Çocukluk yıllarında başına gelen şeyden sonra Hall, gençlik yılları boyunca ilaç alıp depresyon ve manik depresyonla yaşamak zorunda kaldı. 2019’da komedyen Richard Herring’e, anlattığına göre; 12 yaşında Fransa’da bir pedofili çetesi tarafından kaçırılmıştı. Hall, bunu gizli tuttu ve ailesine söylemedi.

Clash ve Sex Pistols’tan ilham alan ilk grubu olan punk grubu Squad’a katıldı. Ablası ve yol göstericisi Teresa, onu Trojan Records ile tanıştırırken, Hall’u şarkıcı olmaya iten David Bowie’nin 1975 albümü Young Americans oldu. Hall, 1977’de vokalist Tim Strickland’ın yerini alan Coventry grubunun kurulmasından kısa bir süre sonra Specials’a katıldı. 1979’da ilk single’ları Gangsters’ı yayınladılar ve Birleşik Krallık single listesinde 6. sıraya yükseldiler.

Sonraki iki yıl içinde de İlk 10’a hakim oldular ve 1981’de ikinci 1 numaralı single’ları Ghost Town ile zirveye ulaştılar.

Hall, Specials grup arkadaşları Staple ve Lynval Golding ile Fun Boy Three’yi kurdu. Ayrıca birkaç yıl boyunca liste başarısının tadını çıkardılar. Hall, 1984’te Thinking of You ile hit olan Colourfield adlı başka bir grup kurdu.

Hall tüm bu süreçlerde hâlâ akıl sağlığıyla mücadele ediyordu. Hall eşi yönetmen Lindy Heymann hayata tutundu. Bir oğulları oldu; Hall’un eski eşi Jeanette Hall’dan da iki oğlu var.