7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tanınmış oyuncu, aracıyla yayaların arasına daldı. Dehşet anı kamerada

Tanınmış oyuncu, aracıyla yayaların arasına daldı. Dehşet anı kamerada

Taksim'de oyuncu Ayten Soykök, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasında daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, yolda yürüyen çiftten biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam yaralandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 12:11
Takip Et

Ünlü oyuncu Ayten Soykök, aracı ile yayaların arasına daldı. Olay anı kameralara yansıdı

Tanınmış oyuncu, aracıyla yayaların arasına daldı. Dehşet anı kamerada
+
Aa
-

Oyuncu Ayten Soykök, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki kaldırımı aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı.

Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

OYUNCU GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi.

Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Doğrucu
7.12.2022 12:40
Büyük ihtimalle otomatik araç, çünkü birden hızlanıyor., dikkat etmek gerekiyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
5
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.