Sinem Kobal ,çocukları için Kenan İmirzalıoğlu'nu ikna etti

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, hem başarılı meslek hayatı hem de özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. 2020 yılında kızları Lalin'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci bebekleri Leyla'yı kucağına almıştı.

Çocuklarına olan düşkünlüğüyle takdir toplayan Sinem Kobal, kızlarını doğayla iç içe büyütmek istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Ünlü oyuncu ne yaptı ne etti sonunda eşini ikna etmeyi başardı. Şile tarafından ev bakmaya başlayan ünlü çift, büyük bir bahçesi de olan, orman içinde iki katlı bir çiftlik evi almak istiyor.