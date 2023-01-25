Sinem Kobal kızı Lalin ile görüntülendi. Kimi annesine kimi de babasına benzetti

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çift, Lalin'i 2020'de ikinci kızları Leyla’yı da 2022'de kucağına aldı.

Posta'da yer alan habere göre; Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikiliden Sinem Kobal kızları Lalin ile geçtiğimiz günlerde görüntülendi.

2,5 yaşındaki Lalin ve anne Sinem Kobal önceki gün gittikleri oyun okulunda çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Minik Lalin'i gören sosyal medya kullanıcıları ise kime benzediği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım Lalin'i baba İmirzalıoğlu'na benzetirken bir kısım da anne Kobal'a benzetti.