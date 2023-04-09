Ünlü oyuncu Star Wars evrenine geri dönüyor

Dünyaca ünlü bilim kurgu serisi Star Wars evreni genişliyor. Star Wars: Skywalker'ı Yükselişi filminde Rey karakterine hayat veren Daisy Ridley'nin seriye geri döneceği açıklandı.
Londra'da düzenlenen Star Wars Kutlama etkinliğine katılan Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, sahneye Ridley'i de davet ederek serinin hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sharmeen Obaid- Chinoy'un yönetmenliğini üsteleneceği yeni Star Wars filmi, Rey'in yeni Jedi Düzeni kurmasını konu alacak
Yönetmen Obaid-Chinoy, bir Star Wars filmini yöneten ilk kadın olacak. Pakistan asıllı yönetmen, "Saving Face" (2011) adlı kısa belgeseliyle iki Akademi ödülü kazanmıştı.