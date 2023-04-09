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Ünlü oyuncu Star Wars evrenine geri dönüyor

Bilim kurgu ve aksiyon türündeki Star Wars serisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Daisy Ridley, Rey karakteriyle seriye tekrar geri dönüyor

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:46
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Ünlü oyuncu Daisy Ridley Star Wars evrenine geri dönüyor

Ünlü oyuncu Star Wars evrenine geri dönüyor
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Dünyaca ünlü bilim kurgu serisi Star Wars evreni genişliyor. Star Wars: Skywalker'ı Yükselişi filminde Rey karakterine hayat veren Daisy Ridley'nin seriye geri döneceği açıklandı. 

Londra'da düzenlenen Star Wars Kutlama etkinliğine katılan Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, sahneye Ridley'i de davet ederek serinin hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sharmeen Obaid- Chinoy'un yönetmenliğini üsteleneceği yeni Star Wars filmi, Rey'in yeni Jedi Düzeni kurmasını konu alacak

Yönetmen Obaid-Chinoy, bir Star Wars filmini yöneten ilk kadın olacak. Pakistan asıllı yönetmen, "Saving Face" (2011) adlı kısa belgeseliyle iki Akademi ödülü kazanmıştı.

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