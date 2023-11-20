Ünlü oyuncu Esen Püsküllü'nün yönetmen eşi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Esen Püsküllü’nün yönetmen eşi Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti. 'Gurbetçiler', 'İyi Aile Robotu', 'Sığıntı', 'Atmaca Mehmet' ve 'Kralların Öfkesi' gibi dizi ve filmlerin yönetmeni Yücel Uçanoğlu,. 1960 - 2005 arasında sinema ve televizyon sektöründe yönetmenliğin yanı sıra senaristlik de yapmıştı.

89 yaşında hayatını kaybeden Yücel Uçanoğlu’nun cenazesi Salı günü Beşiktaş Sinan Paşa camisinden kaldırılacak. Uçanoğlu sayısız filmin yönetmen koltuğunda oturmuştu.

Yeşilçam sinemasında bir döneme damga vuran oyuncu Esen Püsküllü’nün yönetmen eşi Yücel Uçanoğlu'nun vefat haberini ailesi duyurdu.

Türk sinemasında yüzlerce filmin yönetmenliğini üstlenen Uçanoğlu 1 kız 1 erkek çocuk sahibiydi. Uçanoğlu en son 2005 yılında “Sonbahar” filminin yönetmen koltuğunda oturmuştu.

YÜCEL UÇANOĞLU KİMDİR?

11 Eylül 1934'te Eskişehir'de doğan Yücel Uçanoğlu, yönetmenliğe 1960 yılında "Yanık Ömer" filmiyle başladı. Uçanoğlu, 1965 yılında yönettiği "İhtiras Kurbanları" için ilk filmim dedi. 178 filmde yönetmenlik yaptı, bu filmlerden 131 tanesinin senaryosunu kendi yazdı.

1966 yılında Esen Püsküllü ile evlendi. 90'lı yıllardan itibaren televizyon dizilerinde yönetmenlik yaptı