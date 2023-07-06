CIA'den Hollywood'a transfer. ABD'nin casusu ünlü dizide rol aldı

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Ünlü casusluk dizisi Jack Ryan’ın yeni çıkan dördüncü sezonuna göz gezdirenler, oldukça bilinen bir isme rastladı: CIA Direktörü Bill Burns’e…

Dizinin yeni bölümünde, kurgusal karakter olan ajan Jack Ryan, Langley’deki CIA merkezinin lobisine giriyor.



O sırada kameraya ayakta bekleyen iki kişi takılıyor.



Dikkatli izleyiciler, o kişilerden birinin, CIA Direktörü Burns’ün ta kendisi olduğunu fark etti. Ve ABD’nin en üst düzey casusunun, bir dizide rol alması kısa sürede sosyal medyada viral oldu.



Burns’le beraber bekleyen diğer kişiyle, CIA Direktör Yardımcısı David Cohen.

İşte o kare...

"JAMES BOND DEĞİLİM"



Burns daha önce verdiği bir röportajda da ajanların halk gözündeki imajını yerle bir etmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:



Hayatım Jason Bourne ve James Bond'a hiç benzemiyor. Şehirlerde havalı arabalarla kalabalıkları yarıp geçmiyorum ya da hayal bile edilemeyecek teknolojide silahlar kullanmıyorum. Eski bir Subaru arabam var işe onunla gidip geliyorum.