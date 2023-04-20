Ünlü oyuncu Eylem Yıldız ameliyat oldu. Zor süreci anlattı

Bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' dizisinde rol alan Eylem Yıldız, ameliyat olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz hafta Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiğini belirten oyuncu, iki yıl içinde iki kez koronavirüse yakalandığını ve sonrasında ise sürekli rahatsızlandığını söyledi.

Ameliyat öncesi hastane odasında çekilen bir kareyi Instagram'da paylaşan Yıldız, ''Bu fotoğraf geçtiğimiz perşembe gününden. Geçen hafta bu saatlerde uzun bir ameliyattan henüz çıkmış ve yoğun bakımda yatıyordum. Aslında azıcık da olsa içinde keder olan anıları paylaşmayı sevmiyorum ama bu fotoğrafı, kişisel tarihimin en zorlu virajını -umuyorum ki geride kaldı- ne kadar rahat atlattığımın gururu ile paylaşıyorum'' ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Eylem Yıldız, şöyle devam etti:

Son iki yılda, aralıklarla atlattığım iki kovid vakasından sonra, bir türlü toparlayamadım. Sağlığıma oldukça güvenen ben, yaşadıklarıma bir türlü anlam veremiyordum. Sürekli rahatsızlanmaya başlamıştım. Sağlık taramasında, sağ akciğerimde doğuştan olan ve bu son yıllardaki enfeksiyonlar ile aktifleşen iyi huylu bir kist bulgulandı. Ve konsey hızlıca ameliyat kararı aldı. Gerçekten hayatımın şokuna uğradım.

Zorlu süreçte kendisine moral ve destek veren ailesine, ameliyatını gerçekleştiren doktoruna, sağlık ekibine ve sevenlerine teşekkür eden ünlü oyuncu, ''Tuhaf günlerdi. Bir anda kendimi ailemin, dostlarımın, sevgisiyle çevrelenmiş buldum. Sarıp sarmaladılar, yedirip gezdirdiler, söylemesi ayıp hediyelere boğdular. Şımardım, mutlu oldum. Ve çokça düşündüm, sorguladım. İnsan ister istemez böyle durumlarda hayatının bir Z raporunu çıkarıyor. Kim hayatının neresinde, nasıl duruyor? Ne alıyor? Ne veriyor? Vermek kadar almanın da tadını belkide hayatımda ilk kez bu süreçte kavradım. Kendime yaptığım ne kadar gereksiz baskı varsa hepsi boşa çıktı. Özetle, sevmekten, sevilmekten başkaca da ulvi bir anlam bulamadım. Yanımda olanlar kendini biliyor. Onlarla artık başka, lezzetli bir boyuta geçti dostluğumuz. Onun dışında bilen bilmeyen, arayıp soran herkese kalpten teşekkür ederim. Ama tabi ki en önemlisi; bütün bu süreçi tereyağından kıl çeker gibi yöneten doktorum ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 4.Göğüs Cerrahisi servisindeki muhteşem ekip olmasaydı, benim gibi hayatında ne narkoz almış, ne iğne yemiş, konuya uzaydan bakan biri fotoğraftaki bu haliyle ameliyata giremezdi. Çok ama çok kıymetli doktorlarımız var. Onlara pırlantalar gibi bakmalıyız. Şimdi artık nekahati atlattım.

Eylem Yıldız'ın paylaşımına aralarında Bennu Yıldırımlar, Şenay Gürler, Başak Sayan, Nazlı Bulum gibi meslektaşlarının da bulunduğu ünlü isimden ve takipçilerinden 'geçmiş olsun' yorumları geldi.

