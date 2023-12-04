Ünlü oyuncu Florence Pugh sahnede saldırıya uğradı

The Falling adlı drama filmiyle ilk çıkışını yapan İngiliz oyuncu Florence Pugh, Brezilya'da Dune paneline katıldı. Başarılı oyuncu, sahneye çıktığında seyircilerden birinin kafasına attığı sert nesneyle saldırıya uğradı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Florence Pugh sahnede saldırıya uğradı

İngiliz aktris , Florence Pughönceki gün Brezilya'da Dune paneline katıldı. Sahneye çıkarak poz veren oyuncu, seyircilerden birinin kafasına attığı nesneyle neye uğradığını şaşırdı.

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27 yaşındaki İngiliz aktris Florence Pugh, Brezilya'da katıldığı panelde Timothee Chalamet, Austin Butler ve Zendaya'nın, ile sahnede poz verdiği sırada bir hayranının sahneye fırlattığı nesne kafasına çarptı.

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Acı içinde tepki veren oyuncu daha sonra eğilerek kafasına çarpan nesneyi yerden aldı. Son dönemde sahnede sanatçılara nesne fırlatma eğilimi dikkat çekerken geçen hafta R&B şarkıcısı Ari Lennox'a benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. Ari, kendisine şişe fırlatan kişiye ağza alınmayacak ağır hakaretlerde bulunmuştu.

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