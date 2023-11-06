Ünlü oyuncu futbol sevdası yüzünden 12 milyon dolar kaybetti

Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından olan Ryan Reynolds, futbol sevdası yüzünden yüklü miktarda para kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre; 47 yaşındaki Deadpool yıldızı, oyuncu Rob McElhenney ile 2021'den bu yana ortak sahibi oldukları İngiliz Futbol Ligi takımı Wrexham AFC'nin yönetimini ele almalarından bu yana para kaybetti.

Bu bilgi, geçen yıl ilk sezonu gösterilen, şu ara ikinci sezon bölümleri yayınlanmaya başlayan "Welcome to Wrexham" adlı spor belgesel dizisinden öğrenildi.

Dizi, kulübün sahipleri Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in anlatımıyla Galler futbol kulübü Wrexham AFC'nin olaylarını belgeliyor.

İkinci sezonun ilk bölümünde, kulübün genel müdürü Humphrey Ker, para kaybettikleri haberini ortak sahiplerle yaptığı toplantıda açıklıyor. Reynolds "Yükleri bizim için ölçün" diye baskı yapıyor. Wrexham'ın Yönetim Kurulu Danışmanı Shaun Harvey daha sonra yaklaşık 12 milyon dolar kaybettiklerini söylüyor.

"KUSACAĞIM"

Reynolds bu kısımda "Kusacağım" diyerek tepki veriyor. Ancak kulübün danışmanı, "Yaratmayı başardığımız küresel çekicilikten elde edilen değer, yarattığımız ek maliyetleri telafi edecek" ifadesini kullanıyor.

Reynolds, İngiltere Uluslar Ligi'nde (5. Lig) bulunan Galler takımı Wrexham'i 2020’de satın almıştı. Futbol takımı, Reynolds'ın ilk sinema dışı alandaki yatırımı değil. Ünlü aktörün bir alkol, bir de telefon şirketi ortaklığı bulunuyor.

