Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar ölüm kalım savaşı veriyordu.. Sahte içkiden zehirlenip entübe edilmişti

Kurtlar Vadisi dizisindeki ’Cevat Akarsu’ rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Eşini bir an yalnız bırakmayan Berna Taşpınar güzel haberi duyurdu. Hastanede eşiyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Taşpınar, ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı:

"Şekip’i bugün gayet iyi gördüm. Biraz konuşup, sohbet ettim. Zaman kavramı gidip geliyor ama düzelecek. Doktoru biraz enfeksiyonu olduğunu ve bir, iki gün daha yoğun bakımda kalması gerektiğini söyledi. Böbreklerinde kalıcı hasar olmuş, ilerleyen günlerde tam olarak ne olduğunu anlayabileceğiz. İnşallah vücudundaki enfeksiyonu da atacak. Şu an solunumunu kendisi yapabiliyor, bir iki güne kadar da servise çıkacak."