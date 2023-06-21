Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar ölüm kalım savaşı veriyordu.. Sahte içkiden zehirlenip entübe edilmişti

Muğla’da, sahte içkiden zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar’ın geçtiğimiz gün entübe edildiği duyurulmuştu. Şimdi ise Şekip Taşpınar’dan sevindiren bir haber geldi.

Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar ölüm kalım savaşı veriyordu.. Sahte içkiden zehirlenip entübe edilmişti

Kurtlar Vadisi dizisindeki ’Cevat Akarsu’ rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

6492fde0e4bfdf0348e2bef2.webp

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

6492fde0e4bfdf0348e2befa.webp

Eşini bir an yalnız bırakmayan Berna Taşpınar güzel haberi duyurdu. Hastanede eşiyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Taşpınar, ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı:

"Şekip’i bugün gayet iyi gördüm. Biraz konuşup, sohbet ettim. Zaman kavramı gidip geliyor ama düzelecek. Doktoru biraz enfeksiyonu olduğunu ve bir, iki gün daha yoğun bakımda kalması gerektiğini söyledi. Böbreklerinde kalıcı hasar olmuş, ilerleyen günlerde tam olarak ne olduğunu anlayabileceğiz. İnşallah vücudundaki enfeksiyonu da atacak. Şu an solunumunu kendisi yapabiliyor, bir iki güne kadar da servise çıkacak."

6492fde0e4bfdf0348e2bef8.webp

İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki oyuncu eşine seslendi. Şekip Taşpınar'ın durumu kritik
Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Şekip Taşpınar'dan kötü haber geldi
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı Güncel
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
İki parti resmen birleşti Siyaset
İki parti resmen birleşti
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sütyensiz tarzı binlerce kez tıklandı Magazin
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sütyensiz tarzı binlerce kez tıklandı
Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu. Canlı yayına çıkacağı tarih belli oldu Spor
Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu. Canlı yayına çıkacağı tarih belli oldu
AKP'li belediye başkanından gazetecilere hakaret ve tehdit Güncel
AKP'li belediye başkanından gazetecilere hakaret ve tehdit
Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı Güncel
Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı
Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu Magazin
Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu