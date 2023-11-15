Ünlü oyuncu inşaat firmasının 10 milyon+1 daire teklifini reddetti. Ret gerekçesi tarihe geçecek

Usta oyuncu Nebahat Çehre, kendisine bir inşaat firmasından gelen 10 milyon + 1 daire teklifini kabul etmedi. Çehre'nin teklifi reddetme nedeni ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu inşaat firmasının 10 milyon+1 daire teklifini reddetti. Ret gerekçesi tarihe geçecek

Oyuncu Nebahat Çehre'ye bir inşaat firması, 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gönderdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 79 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan 10 milyon TL + siteden bir daire teklifini reddetti.

"HER ŞEY PARA DEĞİL"

Çehre, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil." dedi.

Nebahat Çehre, Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve aradan geçen yıllara rağmen tekrarlarının hala reyting rekoru kırdığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Hanım karakterine hayat vermişti.

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