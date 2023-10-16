Ünlü oyuncu kansere yenildi. 23 yıldır mücadele ediyordu

ABD'li ünlü oyuncu Suzanne Somers, uzun yıllardır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını 76 yaşında kaybetti.

Ünlü oyuncu kansere yenildi. 23 yıldır mücadele ediyordu

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Suzanne Somers, hayatını kaybetti. Yıldızın uzun süredir sözcülüğünü yapan R. Couri Hay'in verdiği bilgiye göre; aktris Pazar sabahı erken saatlerde yaşama veda etti.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suzanne Somers, 15 Ekim sabahının erken saatlerinde evinde huzur içinde hayata veda etti. Kendisi 23 yılı aşkın bir süredir agresif bir meme kanseri türüyle mücadele ediyordu. Suzanne'in yanında sevgi dolu kocası Alan Hamel, oğlu Bruce ve yakın aile üyeleri vardı."

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Hay, Somers'ın ailesinin doğal şartlar altında Pazartesi günü ünlü ismin 77'nci doğum gününde bir araya gelmeyi planladığını da kaydetti.

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Couri, "Ancak bunun yerine, onun olağanüstü yaşamını kutlayacaklar. Suzanne'i çok seven milyonlarca hayranına ve takipçisine teşekkür etmek istiyorlar. Bu hafta aile arasında cenazesi düzenlenecek ve bunu önümüzdeki ay bir anma töreni yapılacak" dedi.

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