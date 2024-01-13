Ünlü oyuncu kaza yaptığı görüntüler ortaya çıktı! Arabaya çarpıp dükkanın içine girmiş

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği "Ali Rıza" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli’de geçirdiği trafik kazasının görüntüleri yayımlandı.

Olaya göre 77 yaşındaki Ergün, Halaskargazi Caddesi’nde aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yan şeritteki araca çarptı, sonrasında aracıyla kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri, aylar sonra ortaya çıktı.