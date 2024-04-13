Ünlü oyuncu otomobili çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! Kadının imdadına yetişti...

Şişli’nin Duatepe Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu bir kadın, bir firmadan elektrikli bir otomobil kiraladı ve evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitledi.

O esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğini fark ederek içeri girdi ve aracı çalıştırdı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı.

BIÇAK ÇEKEREK KARŞILIK VERDİ

Sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurdu. O sırada, motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak şahıs kadına bıçak çekerek karşılık verdi.

O esnada kafeteryada oturan efsane Yılan Hikayesi dizisinde “Rambo Berk” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak şahsın müdahale etti ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla şahıs aşağıya indirilerek etkisiz hale getirildi.

"RAMBO BERK" ŞAHSI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir vatandaş tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağladı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Hırsız yerde bekletildiği esnada oyuncu Ferhat Yılmaz, şahsa “yakışıyor mu sana paşam” diyerek hayat dersi verdi. Yılmaz, şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.