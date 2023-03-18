Ünlü çiftin romantik yemeğini çevreciler bastı

Dünyaca ünlü İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, eşi Keely Shae Smith ile çıktığı romantik akşam yemeğinde çevreci eylem şoku yaşadı. Eşiyle dün akşam Londra'daki lüks bir restorana yemeğe giden Brosnan, yemeğin ortasında bir anda karşısında Animal Rebellion üyesi 15 aktivisti buldu.

Grup üyeleri, hayvansal gıda tüketimine karşı kendi hazırladıkları bitki temelli yiyecek menüleriyle restorandaki masalara oturdu. 69 yaşındaki ünlü oyuncu ve 59 yaşındaki gazeteci eşi, eylem sırasında, deniz ürünleri ve şampanyasıyla ünlü restoranın müşterileri arasındaydı.

Yayınlanan görüntülerde Brosnan'ın eylemcilerle konuştuğu görüldü.

Bir süre sonra eylemciler polis tarafından restorandan çıkarıldı.