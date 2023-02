Sabahat Akkiraz'ı kahreden haber. Depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ili birden yıktı. Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Türk halk müziği sanatçısı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, depremde ablası Nurhayat'ı kaybetti. Instagram hesabından ablasının fotoğrafını paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde göçük altında kalan her can, benim canımdır. On şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Maraş’ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."