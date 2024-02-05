Tarkan eşcinsel olup olmadığını söyledi. Savaş Ay'a açıklama yaptığı kaset ortaya çıktı

1992'de çıkardığı "Kıl Oldum" şarkısının ardından büyük bir şöhrete kavuşan ve Türk Pop müziğinin "MegaStar"ı Tarkan'ın yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Gazeteci Savaş Ay'ın mikrofon uzattığı Tarkan, en çok rahatsızlık duyduğu konuyu açıkladı.

EN ÜZÜLDÜĞÜ KONU EŞCİNSEL SÖYLENTİLERİ OLMUŞ

Savaş Ay, Tarkan'a "Seni en fazla üzdükleri olay hangisi oldu?" diye sordu. Tarkan kısa bir düşünüp gülümseyerek, "Beni... Ooo, hangisini seveyim ki?" yanıtını verdi. Sonrasında ise aklına gelen ilk olayı söyleyen Tarkan, "Eşcinsel söylentileri... Bu belki üzmüştür" yanıtını verdi.

TARKAN EŞCİNSEL HABERLERİ ÇIKINCA NE YAPIYOR?

Savaş Ay'ın "Peki ne yapıyorsun buna karşı? Mesela açıp telefonu 'Kardeşim niye yazdın?' mı diyorsun yoksa içinden böyle okkalı bir küfür mü sallıyorsun? İşte mahkemeye veriyorsun? Ne yapıyorsun?" diye sorunca ise Tarkan'dan samimi bir yanıt daha geldi.

"MAHKEME ÇÖZÜM DEĞİL"

Tarkan bu soruya "Mahkeme çözüm değil, Ben daha mantıklı ve daha kardeşçe anlaşmak istiyorum ve telefon açıyorum, 'Neden?' diyorum 'Bana niye sormadınız yazarken' diyorum" dedi.

Savaş Ay, sorduğu sorunun üzerine giderek "Sana yani 'Eşcinsel misin?' diye sorsalar ne cevap verirsin?" diye sorunca Tarkan da "Doğruyu söyleyeceğim sonuçta, eşcinsel değilim" yanıtını verdi.

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972 yılında doğdu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı olan Tarkan 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla Türkiye'de ve dünya çapında tanınırlığa kavuştu.

Tarkan, Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğdu. 1986'da ailesiyle beraber Türkiye'ye gelip, müziğe çocukluk yıllarında başladı. Lise hayatına başladığı Karamürsel'de ilk müzik eğitimini almaya başlayan Tarkan, ilerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışarak şirket ile bir albüm anlaşması imzalamış oldu.

Tarkan, 1992'nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i piyasaya sürdü ve albümdeki "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yapmıştı. 1994'te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1998'de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile ticari başarı yakalamıştı.

Ölürüm Sana albümünden çıkan "Şımarık" single'ı, birçok ülkenin ulusal listesine giriş yapmıştı. 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzalamış, 1999'da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazanmıştı. 2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarına klip çekti. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakalayan Tarkan, 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yapmıştı.

"Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'ları olmuştu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımlamıştı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edilmişti. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluşmuş ve Türkiye'de yılın en çok satan albümü olmuştu.

2016'da Tarkan, Türk Sanat Müziği albümü Ahde Vefa'yı piyasaya sürmüş, 2018 yılında baba olan Tarkan Tevetoğlu, 2019 yılında ise Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla, OnurAkayMedya tarafından düzenlenen ödül töreninde "Yılın Babası Ödülü'ne layık görülmüştü. Ünlü sanatçının aldığı bu ödül magazin basınında uzun süre tartışılmıştı.

Müzikal projelerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından "Megastar", dünya basını tarafından "Popun Prensi" ve "Boğazın Prensi" olarak anılır.

15 milyonun üzerinde albüm satmış ve ödülleri arasında, on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ile bir Dünya Müzik Ödülü bulunmuştur.