Ünlü oyuncu kapkaççıyı suçüstü yakaladı. Polisler gelene kadar başından ayrılmadı

Ruhun Duymaz dizisinde ‘Ajan Onur’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, dün akşam bir turistin telefonunu çalan hırsızı yakaladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Galataport'a giden Şükrü Özyıldız, bir grup turistin çantasından hırsızlık yapılırken olaya tanık oldu.
Hızla aracından inen ünlü aktör, hırsızı kovalayarak başarılı bir şekilde yakaladı.
Çalınan eşyaları turistlere geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar yakaladığı hırsızı kontrol altında tuttu. Çevredeki vatandaşlar Özyıldız’a teşekkür etti.