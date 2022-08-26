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Arnold Schwarzenegger'ın eski eşini gören şaştı kaldı. 'Sanki bir başkasının yüzünü kullanıyor'

Terminatör filmiyle hafızalara kazınan ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver, yüzündeki değişiklikle gündeme oturdu. Bazıları, ünlü ismin doğal bir şekilde yaşlanmadığı ve bu sebeple yaptırdığı estetik müdahalelerin de istediği gibi görünmediğini iddia etti. Bazı kişiler de Maria Shriver'ın sanki bir başkasının yüzünü kullanıyor gibi göründüğünü belirtti.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:33
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:35
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Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver'ı gören şaşkınlığını gizleyemedi! Bambaşka biri oldu

Arnold Schwarzenegger'ın eski eşini gören şaştı kaldı. 'Sanki bir başkasının yüzünü kullanıyor'
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Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegge’ın eski eşi Maria Shriver, önceki gün California, Santa Monica'da objektiflere takıldı.

Ünlü oyuncuyla yaptığı evlilikten dört tane çocuk sahibi olan 66 yaşındaki Shiver, bir süre önce inşaatına başlanan yeni evini kontrol etti. Aracından inen Shriver, yapılan işlemleri bir süre kontrol ettikten sonra geri döndü.

 

Maria Shriver, görüntülenmekten rahatsız olmazken, yüzünün görüntüsü herkesi şaşırttı. Shriver'ın son hali, farklı iddialara sebep oldu.

"SANKİ BAŞKASININ YÜZÜNÜ KULLANIYOR GİBİ"

Bazıları, ünlü ismin doğal bir şekilde yaşlanmadığı ve bu sebeple yaptırdığı estetik müdahalelerin de istediği gibi görünmediğini iddia etti. Bazı kişiler de Maria Shriver'ın sanki bir başkasının yüzünü kullanıyor gibi göründüğünü belirtti. Shriver'a; "Yüzüne ne yaptın? Korkunç", "Birinin bu fotoğrafa photoshop yapması gerek" gibi yorumlar geldi.

"İNSANLARI RAHAT BIRAKIN, NORMAL ŞEKİLDE YAŞLANSINLAR"

Bir takım sosyal medya kullanıcıları ise "insanları rahat bırakın, normal şekilde yaşlansınlar" diye yorum yaptı. Bazı kişiler de Shriver'ın görüntüsü hakkında "Bir insan her an iyi görünemez. İnsanların bazen kötü görünme hakkı da vardır" diyerek görüşünü bildirdi.

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