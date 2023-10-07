Ünlü oyuncu ve model estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

Arjantinli ünlü oyuncu ve model Jaquelin Carrieri, geçirmiş olduğu estetik ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu ve model estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

7 Ekim günü 49 yaşına girmeye hazırlanan Arjantinli ünlü oyuncu ve model Jacquelin Carrieri'den acı haber geldi.

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Pandemiden sonra yerleştiği Los Angeles'ta iki küçük çocuğuyla birlikte yaşayan ünlü oyuncu estetik ameliyat olduktan sonra meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumdu.

Elde edilen bilgilere göre kısa bir süre önce estetik ameliyat yaptıran oyuncunun hayatı ameliyatın ardından kabusa dönüşmüştü.

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Ölüm nedeni pıhtıya neden olan bir komplikasyon olarak açıklandı.

Model ve oyunculuğunun yanı sıra tanınan bir girişimci de olan Carrieri'nin ölüm haberi Arjantin'de büyük üzüntü yarattı.

Bir başka Arjantinli oyuncu ve model Silvina Luna da yine bir estetik operasyonun sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle geçen ay önce böbreğini, ardından da hayatını kaybetmişti.

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